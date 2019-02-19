Arkadaşını öldürdü

BUGÜN NELER OLDU

Antalya'nın Kepez ilçesinde, 25 yaşındaki arkadaşı Atıf Ergen'i bıçaklayarak öldürtükten sonra kaçan 24 yaşındaki Emre Kuru, Konya'nın Seydişehir ilçesinde, saklandığı menfezde yakalandı.Olay, cumartesi günü, Kepez ilçesinde meydana geldi. Atıf Ergen, babasına ait 07 BIG 56 plakalı otomobili alıp, arkadaşı Emre Kuru ile birlikte Baraj Mahallesi'nde gezmeye başladı. Kuru, eşinin Konya'da çalıştığını ve görmeye gideceğini belirterek, Ergen'den aracı istedi. Ergen'in kabul etmemesi üzerine ikili, aracın içinde tartışmaya başladı. İddiaya göre Kuru, Ergen'i karın ve sırt bölgesinden bıçakladı.Emre Kuru ise otomobille olay yerinden kaçtı. Kuru, Konya'nın Seydişehir ilçesinde yol kontrolü yapan jandarmanın 'dur' ihtarına uymayıp kaçarken, jandarma ekipleri tarafından saklandığı menfezde yakalandı. Kuru'nun ifadesi doğrultusunda araştırma başlatan polis, Ergen'in cansız bedenini Kepez Baraj Göleti'nde buldu. Antalya'ya getirilen Kuru, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.ATIF Ergen'in cenazesini morgdan almaya gelen yakınları göyaşlarını tutumatdı. Suçunu itiraf eden arkadaş katili Kuru, Ergen'in araçtan inip, yaralı halde kaçmaya çalışırken, Kepez Baraj Göleti'ne ait sulama kanalına düştüğünü ve kendisinin de korkup kaçtığını anlattı