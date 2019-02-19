Bir ayda yabancıya 601 konut satıldı

BUGÜN NELER OLDU

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK) konut satışları istatistiklerini açıkladı. Türkiye genelinde yabancıların yılın ilk ayında aldığı 3 bin 168 adet konut, yabancıya satışta tarihin en iyi ocak rakamı olarak kayıtlara geçti. İlk sırada İstanbul gelirken, Antalya ise yabancılara satılan 601 konut ile ikinci sırada yer aldı.Türkiye'de konut sahibi yabancıların uyrukları dikkate alındığında, Iraklılar, liderliğini korudu. Antalya'da ise ilk sırada Ruslar geldi. Ruslar Ocak ayında 195 konut aldı. İkinci el konut satışlarında ise ülke genelinde düşüş yaşandı. Antalya Türkiye genelinde Ocak ayında 2 bin 405 satışla İstanbul ve Ankara'nın ardından ikinci sırada yer aldı.