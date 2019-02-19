Bisiklette heyecan

BUGÜN NELER OLDU

Antalyaspor triatlon takımı, 24 Şubat'ta Antalya'da ikinci kez gerçekleştirilecek olan AKRA Gran Fondo yarışları için hazırlıklarını sürdürüyor.Expo'ya devam eden parkur, 92 kilometrede yarışanlar için Gökdere ve Alaylı Köyü'nden devam ederek Kurşunlu Şelalesi'ne, sonrasında ise Perge Antik Kent'ten Aksu ve Karaçallı'ya bağlanacak. 61 kilometrelik parkur ise, Eski Lara yolundan devam edip tekrar Akra Hotel'de son bulacak.Antalyaspor Triatlon Takımı, hem uzun hem kısa parkurda yer alacak. Takımı, Nuri Acar, Hüseyin Yılmaz, Mustafa Çelik, Bahadır Tama, Saliha Yüksel Tama, Mehmet Zahit Pişirici, Oğuz Bodur, Burhan Cömertoğlu, Cemil Yıldızhan, Necati Şevik, Tamer Zeybek, Sabri Yiğit Üfler, Soner Oralkasım, Özge Soytürk ve Cemal Şahin temsil edecek.