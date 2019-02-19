Cinayet sanıkları birbirini suçladı

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA'NIN Serik ilçesinde geçen yıl Çetin Uras'ın (64) öldürülmesiyle ilgili ömür boyu hapis istemiyle yargılanan biri Kırgız uyruklu kadın, 2 sanık birbirini suçladı. Venerao Eshalievaa (39) olay günü yırtmaçlı etek giydiğini, Çetin Uras bacağına baktığı için Mustafa Çukur'un (74) kıskanıp Uras'ı bıçakladığını öne sürdü. Çukur ise Eshalievaa'nın evde koltuğa küçük tuvaletini yapan Uras'a kızdığını ve bıçakladığını iddia etti.Savcının Çukur ve Ashalievaa'nın ömür boyu hapisle cezalandırılmasını sitediği davanın Manavgat 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmasında verilen ifadeler kafaları karıştırdı. Duruşmada, ölen Uras'ın kardeşi Sebahat Uras ise fenalaştı.