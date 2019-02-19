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Okula ek gelir kapısı

ADEM DURMAZ Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 19.2.2019
Okula ek gelir kapısı
KORKUTELI Yaşar Yalçın İlkokulu bahçesinde yer alan halı saha törenle açıldı. Kaymakam Ömer Çimşit, hayırsever Yaşar Yalçın ve kurum amirleri tarafından kurdelesi kesilen halı sahada gösteri maçı yapıldı. Yaşar Yalçın İlkokulu Okul aile birliği tarafından çalıştırılacak olan halı saha, saat 17.00 ile 00.00 arasında hizmet verecek. Korkuteli Kaymakamı Çimşit, "İlçemizde hayırseverlerin destekleri ile çok güzel projeler ve hizmetler yürütülüyor. Geçmişten günümüze önemli mesafeler kat ettik" diye konuştu.
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Okula ek gelir kapısı
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