Okula ek gelir kapısı

BUGÜN NELER OLDU

KORKUTELI Yaşar Yalçın İlkokulu bahçesinde yer alan halı saha törenle açıldı. Kaymakam Ömer Çimşit, hayırsever Yaşar Yalçın ve kurum amirleri tarafından kurdelesi kesilen halı sahada gösteri maçı yapıldı. Yaşar Yalçın İlkokulu Okul aile birliği tarafından çalıştırılacak olan halı saha, saat 17.00 ile 00.00 arasında hizmet verecek. Korkuteli Kaymakamı Çimşit,diye konuştu.