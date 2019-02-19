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Özel öğrencileri sevindirdiler

Giriş Tarihi: 19.2.2019
Özel öğrencileri sevindirdiler
ANTALYA İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen 'Misafirimiz var' projesiyle özel öğrenciler farklı okullara misafir olarak yeni arkadaşlarla tanıyor. Aksu İlkokulu ve Celal Sönmez İlkokulu özel öğrencileri okul yönetimi ile birlikte Aksu Melek Mustafa Hamursuz Anaokulu'na konuk oldu. Minik öğrencilerin misafirperverliğinde, özel öğrenciler arkadaşlarıyla tanışarak gün içerisinde birçok etkinlik gerçekleştirdi. Özel öğrenciler, anaokulundaki minik öğrencilerle hoşça vakit geçirdi. Birçok etkinlik yapan öğrenciler dans ettiler, boyama yaptı. Anaokulunun 'sevgiye izimiz kalsın' projesi kapsamında özel öğrenciler boyaya batırdıkları ellerini kağıda basarak ellerinin izlerini bıraktı.
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Özel öğrencileri sevindirdiler
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