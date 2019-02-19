Seçim rüzgarı esiyor

BUGÜN NELER OLDU

AK Parti ve MHP'den oluşan Cumhur İttifakı seçim çalışmalarını yoğunlaştırdı. Son bir hafta içinde Antalya'da Alanya'dan, Kaş'a ilçelerde seçim koordinasyon merkezleri (SKM) birbiri ardına açıldı. Açılışlara Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Büyükşe hir Bele- diye Başkanı Menderes Türel, AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş ve Antalya milletvekilleri de katıldı. SKM açılışları miting havasında gerçekleşti.Bakan Çavuşoğlu'nun takım kaptanlığındaki program 11 Şubat Pazartesi günü Alanya'dan başladı. Türkler Mesire Alanı'nda Alanyalı gençlerle buluşan Çavuşoğlu, aynı gün Manavgat'ta AK Parti adayı Hasan Öz'ün SKM açılışını yaptı. Bir gün sonra ise Serik'te Enver Aputkan ve Aksu'da Hasan Şahin'in SKM açılışları gerçekleşti. Başkan Türel de ilçelerde gerçekleşen mini mitinglerde yeni projeleri hakkında bilgi verdi.Kumluca ve Demre'de AK Parti adaylarının SKM açılışlarının ardından Finike'de MHP'li aday Nail Dülgeroğlu'nun ofis açılışına da AK Parti tam kadro katıldı. İlçelerde Büyükşehir projeleri de halka sunuldu. Başkan Menderes Türel, vatandaşlara bugüne kadar yapılan yatırımlar hakkında da bilgi verdi. İlçelerde ayrıca önemli projelerin de açılışları gerçekleştirildi. Cumartesi günü ise Cumhur İttifakı'nın durağı Kaş ilçesi oldu. Büyükşehir'in Kaş Ağullu Otobüs Terminali'nin de bulunduğu önemli yatırımları açılışını gerçekleştiren Bakan Çavuşoğlu, Ova Spor Salonu'nun da temelini attı.YURTDIŞI temasları için Antalya programına ara veren Bakan Çavuşoğlu, Antalya'da başladığı haftayı yine Antalya'da tamamladı. Bu kez istikameti Batı Antalya olan Çavuşoğlu, 15 Şubat Cuma günü Kumluca'da AK Parti ve MHP ilçe yönetimleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar ve işadamlarıyla bir araya geldi. Cumhur İttifakı'nın tam bir birlik gösterdiği programlarda Bozkurt ve Rabia işaretleri birlikte havaya kalktı.SKM açılışlarının yanı sıra 1 haftada birçok ilçede vatandaş buluşmaları da gerçekleştirildi. Büyükşehir'in ilçelerdeki yatırımlarının ve projelerinin anlatıldığı buluşmalara ilgi yoğun oldu. Aralarında yüksekokul ve öğrenci yurtlarının da bulunduğu çok sayıda tesisin de açılışı gerçekleşti.ÇAVUŞOĞLU başkanlığındaki heyet haftayı ise Korkuteli, Elmalı ve Döşemealtı ilçelerinde noktaladı. İlçe teşkilat toplantısına katıldığı Elmalı'da Yuva ve Salur Mahalleleri'nde vatandaşlarla buluşan Bakan Çavuşoğlu, ilçelerde SKM'leri de açtı. Korkuteli ilçesinde MHP'li aday Ömer Niyazi İşlek'in seçim ofisinin açılışı da Cumhur İttifakı'nın boy gösterisine dönüştü. Alanda parti bayraklarından çok Türk bayraklarının dalgalanması dikkat çekti.