Şimşek, Trabzon’u darmadağın etti

BUGÜN NELER OLDU

Aytemiz Alanyaspor'un hafta sonunda deplasmanda ligin güçlü ekibi Trabzonspor'u 2-0 mağlup etmesi sadece Karadeniz ekibini değil Trabzon şehrinde de haftanın konusu oldu. Beklenmedik mağlubiyet karşısında Trabzon'daki yerel basın takımı yerden yere vurdu.gibi başlıklar atan yerel basın özellikle karşılaşmada penaltıyı kaçıran Rodallega'ya yüklendi.Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Trabzonspor karşısında çok değerli bir 3 puan aldıklarını söyledi. Trabzon'un çok zor bir deplasman olduğunu belirten Yalçın,dedi.Çok zor bir periyot oynadıklarını vurgulayan tecrübeli teknik adam, "Ligin ikinci yarısında çıktığımız 5 maçın 3'ünü deplasmanda oynadık. Bundan sonraki süreç umarım bizim için daha iyi olacak. Artık 6 içerde 6 da dışarıda maç oynayacağız. Fikstürümüz normale dönüyor. Biraz daha kendi rakiplerimizle oynayacağız" diye konuştu.Genel oyundan çok memnun olduğunu ve oyuncularına teşekkür ettiğini anlatan başarılı teknik adam, "İnanılmaz mücadele ettiler. Özellikle ikinci yarıda çok doğru oynadılar. Trabzon ofansif oynadı bu ofansif kadronun açıklarını değerlendirdik. Önemli galibiyet aldık. Bugün bunun mutluluğunu yaşayacağız. Bundan sonra önümüzdeki maçlara hazırlanıp devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.