Sokak hayvanları için barınak

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA Kepez Belediyesi'nin Sokak Hayvanları 'Ev'leniyor etkinliği genişliyor. Proje kapsamında belediyenin sokak kedileri için ürettiği kedi evleri farklı bölgelere konulmaya devam ediliyor. Kedi evleri bu kez şehrin kalbi Dokumapark'a yerleştirildi. Kedi evleri Dokumapark'ta onlarca sokak kedisine yuva olmak için yerini aldı. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, etkinlikte hayvan haklarını vurgu yaparak, "Sadece insanların değil, hayvanların da mutlu olduğu güzel bir şehir olsun istiyoruz" dedi.