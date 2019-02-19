Türel ailesinin Boğaçayı keyfi

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ANTALYA Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel tarafından bataklıktan muhteşem bir yaşam alanına dönüştürülen Boğaçayı Projesi, Antalyalıların akınına uğruyor. Başkan Menderes Türel de güneşli pazar gününün tadını ailesiyle Boğaçayı Projesi'nde çıkardı. Eşi Ebru Türel ve oğlu Akın ile birlikte Boğaçayı'nı gezen Başkan Türel, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Antalyalılarla sohbet eden Türel, bol bol fotoğraf çektirdi. Oğlu Akın da scooter keyfi yaptı.ANTALYALILAR, bataklık olması nedeniyle eskiden uzaktan baktıkları Boğaçayı'nın bambaşka bir görünüme kavuştuğunu belirterek, projeyi Antalya'ya kazandırdığı için Başkan Türel'e teşekkür etti. Türel ailesi, Konyaaltı'nda kumsalda kahvaltı yapan bir ailenin yer sofrasına da konuk oldu. Başkan Türel, Konyaaltı'nda AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve gençlerle basketbol da oynadı.