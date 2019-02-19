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Turistler hedefi 12’den vuruyor

Giriş Tarihi: 19.2.2019
Turistler hedefi 12’den vuruyor
ANTALYA'DA atış poligonu sayısı artıyor. Atış poligonları Antalyalıların yanı sıra, yerli ve yabancı turistlerin de ilgisini çekiyor. İki şubeli bir atış poligonu işleten Alper Uçar, atıcılık ve poligon kültürüne Rus ve Arapların yoğun ilgi gösterdiğini söyledi. Kundu'da oteller bölgesine şube açtıklarını anlatan Uçar, turistlerin ilgisini çekmeyi hedeflediklerini ifade etti.

FARKLI ETKİNLİK
Turistlere farklı eğlenceler bulunması gerektiğini söyleyen Uçar, "Turist tatilinde sadece deniz, kum, güneş aramıyor. Aynı zamanda katılabileceği etkinlikleri istiyor" dedi.
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Turistler hedefi 12’den vuruyor
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