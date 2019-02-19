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Yaşama köpekleriyle tutundu

Giriş Tarihi: 19.2.2019
Yaşama köpekleriyle tutundu
ANTALYA'NIN Finike ilçesinde emekli makine mühendisi Şevket Güney (69), 2 yıldır kanser hastası olmasına rağmen köpeklerini bırakmadı. 4 köpeği bulunan Şevket Güney, hayvanlarını kimseye emanet edemeyince tedavi için hastaneye gidemedi. Doktorların 'uzak duracaksın enfeksiyon kaparsın' demesine aldırış etmeyen Şevket Güney, ölene kadar hayvanlarını bırakmayacağını söyledi.

6 AY ÖMÜR BİÇMİŞLERDİ
Şevket Güney, hayvanları çok sevdiğini ve kimseye güvenip emanet edemediğini belirterek, "Hastaneye yatmam gerekiyor ama onları bırakıp yatamadım. '4-6 ay yaşarsın' demişlerdi 1,5 sene oldu. İyileşiyorum da öyle tahmin ediyorum. Mikrop kapacağıma inanmıyorum. Bana faydaları bile var. Stres atıyorum" dedi.
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Yaşama köpekleriyle tutundu
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