Yaşama köpekleriyle tutundu

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ANTALYA'NIN Finike ilçesinde emekli makine mühendisi Şevket Güney (69), 2 yıldır kanser hastası olmasına rağmen köpeklerini bırakmadı. 4 köpeği bulunan Şevket Güney, hayvanlarını kimseye emanet edemeyince tedavi için hastaneye gidemedi. Doktorların 'uzak duracaksın enfeksiyon kaparsın' demesine aldırış etmeyen Şevket Güney, ölene kadar hayvanlarını bırakmayacağını söyledi.Şevket Güney, hayvanları çok sevdiğini ve kimseye güvenip emanet edemediğini belirterek, "Hastaneye yatmam gerekiyor ama onları bırakıp yatamadım. '4-6 ay yaşarsın' demişlerdi 1,5 sene oldu. İyileşiyorum da öyle tahmin ediyorum. Mikrop kapacağıma inanmıyorum. Bana faydaları bile var. Stres atıyorum" dedi.