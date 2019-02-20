Altın Nota’da final

BUGÜN NELER OLDU

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Altın Nota Beste Yarışması'nda büyük final bugün gerçekleşecek. Türk Sanat Müziği repertuarını geliştirmek, özgün ve nitelikli eserler kazandırmak amacıyla düzenlenen Altın Nota Beste Yarışması'nda finale kalan 10 eser Antalya Kültür Merkezi'nde hem jüri, hem de izleyicilere sunulacak.Türkiye'nin tek Türk Sanat Müziği beste yarışmasında kazananlar final gecesinde açıklanacak. Şef Aydemir Tuncer'in şefliğinde geçen yıl birinci olan eser seslendirilecek. Ardından finale kalan 10 eser Türk sanat müziği severlere sunulacak. Gecede Türk Sanat Müziği'nin unutulmaz isimlerinden Hüner Coşkuner de sahne alacak.Proje koordinatörü Şafaknur Yalçın, "Türk Sanat Müziği'ne yeni ve nitelikli besteler kazandırmak yolunda bestekarları yeni eserler üretmeye teşvik eden yarışmamız müziğimizi yeniden gündeme taşıdı" diye konuştu. Şafaknur Yalçın, yarışmanın her yıl güçlenerek büyüdüğünü belirterek, "Bu yıl 439 eser yarışmaya başvurdu. Jüri üyelerimiz finale layık görülen 10 eseri belirlemekte zorlandı" dedi.