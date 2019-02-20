Bu işte bir terslik VAR

Spor Toto Süper Lig'de 22'nci hafta kapanış maçında Antalyaspor'un evinde lider Medipol Başakşehir'e 1-0 yenildiği maça hakem Mete Kalkavan'ın hatalı kararları damga vurdu. Maç öncesi bir İstanbul takımına İstanbul bölgesi hakemi olan Mete Kalkavan'ın verilmesine yönelik eleştirilerin haklılığı maçın ilk dakikalarından itibaren ortaya çıktı. Maçı izleyen 15 bini aşkın seyirci, verilen kararlara inanmakta zorlandı.
İŞTE SKANDAL KARARLAR
- Maçın 39'uncu dakikasında Emre Belözoğlu, Antalyasporlu Fredy'e dirsek attı.
- 61'inci dakikada Robinho, arkadan Nazım
Sangare'ye sert bir hareket de bulundu. - Her iki pozisyonda da beklenen kırmızı kartlar çıkmadı.
- Maçı 9 kişi oynaması gereken Başakşehir,
maçı 11 kişi tamamladı. - Maçın 86'ncı dakikasında ise Doukara'ya ceza sahası içinde yapılan harekette de Akrepler penaltı beklerken, maçın hakemi Kalkavan VAR'a gitme gereği bile duymadı.
- Arda Turan bir pozisyonda
topun kendisinden
çıktığını belirtmesine
rağmen topu Başakşehir'e
veren Mete Kalkavan'ın
pozisyona itiraz eden Nazım
Sangare'ye sarı kart
göstermesi oldu.
İNCE İNCE DOĞRAMA İŞLEMİ
Maç sonu Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk sert konuştu. Öztürk, "Maçın kahramanı Mete Kalkavan. İki yıllık başkanlık döneminde gördüğüm en art niyetli hakem yönetimiydi. Burada ince doğrama işlemi yapıldı. Mete Kalkavan ismi Antalyaspor camiası tarafından unutulmaz bugünden sonra"
dedi. Öztürk özellikle VAR'a gidilmemesini eleştirerek, "Eskiden direkt yapılıyordu. VAR sistemi var, iyi, geldi, tamam ama kullanın o zaman. Takımlara bu hakkı verin, kulübeden itiraz hakkı olsun. VAR'a gidilme hakkı olsun. Hakem gitmiyorsa eğer odadaki insanlar uyarsın" diye konuştu. Özellikle Nazım Sangare'ye sarı kart çıkan pozisyona değinen Öztürk, "Arda taç benden çıktı diyor buna rağmen kararı geri alamıyorsan o zaman senin kendinle ilgili ego problemin var ya da art niyetlisin" ifadelerini kullandı.
FUTBOLCULAR DA HAKEME İSYAN ETTİ
YEKTA KURTULUŞ:
"BAŞAKŞEHIR'E çelme takmak için değil, kendimiz için kazanmak istiyorduk. Ama müsaade etmeyeceklerini biliyorduk. Tüm pozisyonlarda düdük Başakşehir lehine çalındı. Doukara'nın pozisyonu penaltı, VAR'a bile gidilmedi."
ZEKİ YILDIRIM:
SOSYAL medya hesabından maçın hakemi Mete Kalkavan'ın fotoğrafını paylaşan Zeki Yıldırım ise "Antalya, bugünü unutmayacak" notunu düştü.
SALİH DURSUN:
MAÇTA takım arkadaşı Doukara'nın penaltı beklediği pozisyonun fotoğrafını "Şaşırmadık!" sözleriyle paylaştı.
'İNANAMADIM ÇOK ŞAŞIRDIM'
HAKEME bir eleştiri de teknik direktör Bülent Korkmaz'dan geldi. Korkmaz, "Maalesef maçta bazı şeylere inanamadım, şaşırdım. Artık ben bunu kamuoyuna bırakıyorum. Başka da bir şey söylemek istemiyorum. Şimdi hep beraber sakinlik zamanı. Birbirimize güvenme, inanma ve destek zamanı. Bu takım daha iyi olacak. Galibiyetler almaya başlayacağız. Biraz sıkıntılı bir dönem geçiyoruz. Bu dönemi de hep beraber atlatacağız" diye konuştu.