Bu işte bir terslik VAR

BUGÜN NELER OLDU

Spor Toto Süper Lig'de 22'nci hafta kapanış maçında Antalyaspor'un evinde lider Medipol Başakşehir'e 1-0 yenildiği maça hakem Mete Kalkavan'ın hatalı kararları damga vurdu. Maç öncesi bir İstanbul takımına İstanbul bölgesi hakemi olan Mete Kalkavan'ın verilmesine yönelik eleştirilerin haklılığı maçın ilk dakikalarından itibaren ortaya çıktı.- 61'inci dakikada Robinho, arkadan NazımSangare'ye sert bir hareket de bulundu.- Maçı 9 kişi oynaması gereken Başakşehir,maçı 11 kişi tamamladı.- Arda Turan bir pozisyondatopun kendisindençıktığını belirtmesinerağmen topu Başakşehir'everen Mete Kalkavan'ınpozisyona itiraz eden NazımSangare'ye sarı kartgöstermesi oldu.Maç sonu Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk sert konuştu. Öztürk,dedi. Öztürk özellikle VAR'a gidilmemesini eleştirerek, "Eskiden direkt yapılıyordu. VAR sistemi var, iyi, geldi, tamam ama kullanın o zaman. Takımlara bu hakkı verin, kulübeden itiraz hakkı olsun. VAR'a gidilme hakkı olsun. Hakem gitmiyorsa eğer odadaki insanlar uyarsın" diye konuştu. Özellikle Nazım Sangare'ye sarı kart çıkan pozisyona değinen Öztürk, "Arda taç benden çıktı diyor buna rağmen kararı geri alamıyorsan o zaman senin kendinle ilgili ego problemin var ya da art niyetlisin" ifadelerini kullandı."BAŞAKŞEHIR'E çelme takmak için değil, kendimiz için kazanmak istiyorduk. Ama müsaade etmeyeceklerini biliyorduk. Tüm pozisyonlarda düdük Başakşehir lehine çalındı. Doukara'nın pozisyonu penaltı, VAR'a bile gidilmedi."SOSYAL medya hesabından maçın hakemi Mete Kalkavan'ın fotoğrafını paylaşan Zeki Yıldırım ise "Antalya, bugünü unutmayacak" notunu düştü.MAÇTA takım arkadaşı Doukara'nın penaltı beklediği pozisyonun fotoğrafını "Şaşırmadık!" sözleriyle paylaştı.HAKEME bir eleştiri de teknik direktör Bülent Korkmaz'dan geldi. Korkmaz, "Maalesef maçta bazı şeylere inanamadım, şaşırdım. Artık ben bunu kamuoyuna bırakıyorum. Başka da bir şey söylemek istemiyorum. Şimdi hep beraber sakinlik zamanı. Birbirimize güvenme, inanma ve destek zamanı. Bu takım daha iyi olacak. Galibiyetler almaya başlayacağız. Biraz sıkıntılı bir dönem geçiyoruz. Bu dönemi de hep beraber atlatacağız" diye konuştu.