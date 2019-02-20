Çocuklar EXPO’da balık tuttu

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA EXPO 2016'da düzenlenen 'Mavide Buluşalım' etkinliği kapsamında çocuklar balık tutmanın keyfini yaşadı. Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün ev sahipliğini yaptığı etkinlik kapsamında ilk küçük balık dedektifler eğitiminde çocuklar oltalarını alıp balık tuttu ve tekrar balıkları yaşam alanlarına geri bıraktı.Etkinliğe katılan çocuklara sertifika verildi. Etkinlik kapsamında çocuklara, balık çeşitleri, amatör balık avcılığı kuralları, deniz kirliliği gibi konularda bilgiler verildi. Ücretsiz etkinliğin her ay düzenleneceği belirtilerek katılım için başvuruların alındığını açıkladı.