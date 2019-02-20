Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > Çocuklar EXPO’da balık tuttu

Çocuklar ’da balık tuttu

Giriş Tarihi: 20.2.2019
Çocuklar EXPO’da balık tuttu
ANTALYA EXPO 2016'da düzenlenen 'Mavide Buluşalım' etkinliği kapsamında çocuklar balık tutmanın keyfini yaşadı. Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün ev sahipliğini yaptığı etkinlik kapsamında ilk küçük balık dedektifler eğitiminde çocuklar oltalarını alıp balık tuttu ve tekrar balıkları yaşam alanlarına geri bıraktı.

EĞİTİM VERİLDİ
Etkinliğe katılan çocuklara sertifika verildi. Etkinlik kapsamında çocuklara, balık çeşitleri, amatör balık avcılığı kuralları, deniz kirliliği gibi konularda bilgiler verildi. Ücretsiz etkinliğin her ay düzenleneceği belirtilerek katılım için başvuruların alındığını açıkladı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Çocuklar EXPO’da balık tuttu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN