Eko okul dönemi başladı

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye Çevre Eğitim Vakfı tarafından yürütülen Eko Okullar Programı büyüyor. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, iki senedir bioçeşitlilik üzerine çalışan Alanya Obaköy İlkokulunu ziyaret etti. Ziraat mühendisi olan Başkan Yücel, çevre konularında eğitimin önemi, bioçeşitlilik uygulamaları ve yerel yönetim olarak yürütülmekte olan çevre faaliyetleri hakkında öğrencilere bilgiler verdi. Eko team öğrencileri yapmış oldukları limon çekirdeğinden limon ağacı yetiştirme, atık malzemelerden kıyafet tasarlama ile yumurta kabuğu, muz kabuğu ve çay posası ile organik gübre hazırlama etkinlikleri hakkından bilgi paylaştı.