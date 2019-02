Gözler Külliye’de

BUGÜN NELER OLDU

Antalya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a Antalya esnafı ve sanatkârlarının sorun ve taleplerini içeren dosyanın detaylarını anlattı. Toplamda 21 maddeden oluşan konu başlıkları esnaf ve sanatkârların ekonomik, ticari ve özlük hakları gibi sıkıntılarını ele alırken Başkan Dere, "Sayın Cumhurbaşkanımız sunduğumuz dosya ile bizzat ilgilenerek ve gerekli talimatları anında vererek esnaf ve sanatkarlarımıza yönelik hassasiyetlerini bir kez daha gösterdi" dedi. Erdoğan'a sunduğu dosyada özellikle esnafın özlük haklarıyla ilgili problemlere değinen Başkan Dere, sosyal güvenlikteki sıkıntıların çözülmesi ile esnafın rahat bir nefes alacağını söyledi. Bağkur'lu esnafın sigorta priminin 3 yılda yüzde 55 arttığını belirten Dere, "Esnaf ve sanatkârlarımız sigorta primlerinin altında ezilmekten kurtulmalıdır" dedi. Başkan Dere, bu konuda sağlanacak kolaylığın doğrudan ekonomiyi ve istihdamı etkileyeceğini belirtti. Uzun prim günü sayısının altında esnafın ezildiğini söyleyen Dere, "Esnafımızın yıpranma payı düşünülerek prim günü 7 bin 200'e indirilmeli" dedi. Dere, sosyal güvenlikte SSK'lı ve Bağkur'lu ayrımının son bulması, esnaf ve sanatkârın emekli maaşlarının iyileştirilmesi ve yaşa takılanların da sağlık hizmetlerinden faydalanabilmesi gerektiğini ifade etti.Doğayı korumak amaçlı başlatılan ücretli poşet uygulamasında AVM ve zincir marketlerin poşetlerin üzerine reklamlarını basarak uygulamayı fırsata çevirdiğini belirtti. Ücretli poşetlere standart getirilmesi gerektiğini ifade eden Dere, "Reklam yapılan tüm bez torbaların ücretsiz olması gereklidir" dedi. Devletin çiftçiye olduğu gibi ulaştırma sektöründe çalışan kişilere ticari akaryakıt uygulaması getirilmesi gerektiğini ifade eden Dere, "En kötü ihtimalle akaryakıtta ÖTV kaldırılmalı" dedi. Hiçbir özel işletmenin devletle rekabet etmeye gücü yetmeyeceğini belirten Dere, "Devletin bu gücünü özel sektörün elinden alma yönünde kullanmamalı" dedi ve Halk Ekmek gibi uygulamaların esnafla rekabet ettiğini vurguladı. Dere kira artışları konusunda da esnafın korunmasını istedi. Fırtına ve hortum felaketinde zarar gören esnafa faizsiz kredi desteği isteyen Adlıhan Dere, turizmde her şey dahil sistemi nedeniyle turistin otelden çıkmadığı ve turizm gelirinden esnafın pay alamadığını savundu. Dere, her şey dahiyle ilgili düzenleme talep etti.ESNAFIN krediye ulaşmasının önündeki en büyük etkenin kara liste olduğunun altını çizen Dere, "2003, 2009 ve 2017 yıllarında üç kez sicil affı çıkarılmasına rağmen bankalar kara liste uygulamasına devam ediyor. Çıkarılacak etkin bir sicil affına tüm bankaların uyma zorunluluğu olmalı" dedi. Küçük esnafın defter tutma hadleri yeniden belirlenmesini isteyen Dere, esnafa ya stopaj vergisinin kaldırılması yada stopaj oranının yüzden 20'den yüzde 5'e düşürülmesi gerektiğini söyledi. Ülke genelinde 30 bin 864'ü aşkın zincir market ve 448 AVM olduğunun altını çizen Başkan Dere, "Bir cadde üzerinde en az 3 tane zincir market yan yana çalışıyor. Bu zincir marketler, esnaf ve sanatkârlarımızın yaptığı tüm işler yapılıyor. Perakende Yasası düzenlenmelidir. Artık her köşe başında mantar gibi türeyen zincir marketlere karşı esnafımız korunmalıdır" dedi.BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'a bugüne kadar esnaf ve sanatkarlara verilen destek ve teşvikler için teşekkürlerini ileten AESOB Adlıhan Dere, "Sayın Cumhurbaşkanımız bugüne kadar esnaf ve sanatkarımızın yaşaması, ayakta durması ve hayırlı kazançlar elde etmesi yolundaki kararlılıklarını her zaman gösterdi. Esnafımızın yaşamış olduğu sorun ve sıkıntılar ile taleplerini içeren bir dosyayı da kendilerine takdim ettim. Sayın Cumhurbaşkanımız sunduğumuz dosya ile bizzat ilgilenerek ve gerekli talimatları anında vererek esnaf ve sanatkarlarımıza yönelik hassasiyetlerini bir kez daha gösterdi" dedi.