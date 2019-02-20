‘Kum havuzu’ ile coğrafya eğitimi

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BURDUR USO Anadolu Lisesi'nde öğrenciler coğrafya dersini artırılmış gerçeklik temelli Coğrafya Kum Havuzu'nda interaktif şekilde öğreniyor. Projenin aralık ayından bu yana uygulandığını söyleyen Okul Müdürü Kadir İpek, öğrencilerin kum havuzunda öğrendiklerini ömür boyu unutmayacağını söyledi. Proje kapsamında topografik şekiller kuma yansıtılarak öğrencilere coğrafya eğitimi veriliyor.Coğrafya öğretmeni Filiz Yürekli "Bu kum havuzu artırılmış gerçeklikle onların hayal etmesinden öte dağları, tepeleri, yeryüzü şekillerini görerek ve yaparak öğrenmelerini sağlıyor" diye konuştu.