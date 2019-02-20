Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > Manavgat’ta ‘domuz leşi’ krizi

Manavgat’ta ‘domuz leşi’ krizi

Manavgat’ın Şişeler ve Yeniköy Mahalleleri sınırında bir domuz çiftliğinden ’ne ölü domuzların atıldığı iddia edildi

Giriş Tarihi: 20.2.2019
Manavgat’ta ‘domuz leşi’ krizi
ANTALYA'NIN Manavgat ilçesinde bulunan Hayıtlıgür Deresi'ne yakında bulunan bir çiftlikten domuz leşlerinin atıldığı iddia edildi. Çiftliğin, belediye ekiplerince mühürlenmesine rağmen faaliyetlerini sürdürdüğü de ileri sürüldü. Yeniköy Mahalle Muhtarı Abdullah Zeki Kavuklu, Yeniköy ve Şişeler halkının domuz çiftliğinden büyük rahatsızlık duyduğunu ve dilekçe ile şikayette bulunduklarını söyledi.

LEŞLER DEREYE ATILIYOR
Yaşananlara isyan eden Muhtar Kavuklu, "Jandarma ve belediye zabıtası defalarca gelip mühürlemesine rağmen çiftlik faaliyetlerini ve kesim yapmayı sürdürdü" dedi. Son günlerde Hayıtlıgür Deresi'nde sık sık domuz leşine rastladıklarını belirten Kavuklu, "Çiftlikte ölen domuzlar dereye atılıyor. Dere boyunca çürümeye başlamış domuz leşlerine rastlamak mümkün. Bu dere Manavgat Irmağına dökülüyor. Yetkililerden bu soruna çözüm bulmalarını istiyoruz" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Manavgat’ta ‘domuz leşi’ krizi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN