MÜSİAD’ın yeni yol haritası

BUGÜN NELER OLDU

MÜSTAKİL Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Antalya Şubesi Başkanı Boğaçhan Göksu, yeni dönemdeki hedeflerini anlattı. Geçen ay yapılan seçimde bayrağı devralan Göksu, basın temsilcileriyle bir araya geldi. Özellikle ihracat ve markalaşma konusuna ağırlık vereceklerini söyleyen Göksu, "Ülkesine döviz sokan işadamı, en iyi yatırımı yapan işadamıdır. Önceliğimiz ihracat ve markalaşma olacak. İhracatta vazgeçilmez olmaya çalışacağız" dedi. Göksu bu amaçla üyelere yönelik İngilizce kursu düzenlediklerini anlattı.Kadınlara ve gençlere büyük önem verdiklerini vurgulayan Göksu, "Yönetimde 3 kadın üyemiz var. Üniversiteli 50 öğrencimize tarım akademisi yapıyoruz" dedi. Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mevlüt Yeni ise medyayı iş sektörünün desteklemesi gerektiğinin altını çizerek, yerel sorunların çözümünde medyanın önemini vurguladı. Yeni, "Medyanın yaşaması sosyal sorumluluktur. Desteğinize ihtiyacımız var" dedi.