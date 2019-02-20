Zincirleme kazada 3 kişi yaralandı

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA'NIN Gazipaşa ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Yaralananlardan birinin araçta düşürdüğü cep telefonunu arayan babasına kaza haberini, çevredeki bir kişi verdi. Kaza, dün saat 9.30 sıralarında Yeni Mahalle D-400 karayolundaki kontrollü kavşakta meydana geldi. Mersin'den Gazipaşa yönüne giden Fadıl Kara'nın kullandığı kamyonet kavşakta durdu. Arkadan gelen üç araç ise kamyonete ve birbirlerine çarptı.ARAÇLARIN hurdaya döndüğü kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobillerde sıkışan sürücü Fatih Yüksel ve yanında yolcu olarak bulunan Naciye Yüksel ile diğer otomobilin sürücüsü Hüseyin Canan itfaiyenin yardımıyla kurtarıldı. Yaralılar ambulanslarla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Yaralıların hastaneye götürülmesinin ardından Fatih Yüksel'in aracının içine düşürdüğü cep telefonu çaldı. O sırada olay yerinde bulunan bir kişi sesi duyarak telefonu araçtan aldı. Yüksel'in babasının aradığını gören kişi, telefonu açarak babaya hastaneye gitmesini söyledi.