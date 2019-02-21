Aday olamadı evraklarını yaktı

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA'NIN Gazipaşa ilçesinde bağımsız belediye başkan adaylığı için çalışan Mehmet Yılmaz (54), gereken parayı yatıramayınca aday olamadı. Gazipaşa Çobanlar Mahallesi'nde oturan, evli ve 1 çocuk babası Mehmet Yılmaz, belediye başkan adaylığı başvuru süresinin dolmasına dakikalar kala İlçe Seçim Kurulu'nun bulunduğu adliye binası önüne geldi. Adliye binası önünde evraklarını yakan Yılmaz, "Bana 'destek olacağım' deyip de beni bu davamda tek başıma bırakanlara hakkımı helal etmiyorum. Adaylık ücreti olan 1240 lirayı yatıramadığım için çekiliyorum" diye konuştu.2 yıl önce başkan adayı olduğunu açıkladığını ve seçim çalışması yürüttüğünü belirten Yılmaz, "Bana 'destek olacağım' deyip de beni bu davamda tek başıma bırakanlara hakkımı helal etmiyorum. Gazipaşa'ma her şey helal olsun. Hakkınızı helal edin" dedi.