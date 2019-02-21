Akrep travmayı atlatıyor

BUGÜN NELER OLDU

SÜPER Lig'in 22. hafta kapanış maçında sahasında Medipol Başakşehir ile karşılaşan ve hakem hataları ile maçı 1-0 kaybeden Antalyaspor, ara vermeden Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarına başladı. Maçın VAR travmasını üzerinden atmaya çalışan kırmızı-beyazlıların hırslı görüntüleri dikkat çekti. Cumartesi günü deplasmanda DG Sivasspor ile karşılaşacak olan Akrep, 2 grup halinde antrenman yaptı. M. Başakşehir maçında ilk 11'de forma giyen futbolcular düz koşu ile çalışmayı tamamlarken, diğer grup 5'e 2 top kapma oyunundan sonra yarım sahada çift kale maç yaptı. Maçı, yeşil yelekli takım kazandı.