Antalya’nın uçuş ağı büyüdü

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TURIZMIN başkenti Antalya'dan 13 ülkeye haftada 41 direkt sefer düzenleyecek THY, artık kışın da uçuşlara devam edecek. Akdeniz Turistik İşletmeciler Birliği (AKTOB) şubat ayı buluşmasına katılan THY Pazarlama ve Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Olmuştur, Antalya'nın gerek altyapı gerek hizmet kalitesi bakımından dünya standartlarının üzerinde olduğunu söyledi.2019'da var olan doğrudan uçuş noktalarına yeni noktalar ilave ettiklerini belirten Olmuştur, "Antalya'dan THY olarak 13 doğrudan dış hat noktasına haftada 41 seferimiz olacak. Azerbaycan, Lübnan ve Suudi Arabistan'da bir nokta için ilave uçuş koymak için görüşmelerimiz devam ediyor. Buraya ilave etmeyi düşünüyoruz. Geçmiş yıllarda Antalya'nın genel itibarıyla Batı Avrupa'dan turist çeken bir yapısı vardı. Biz körfez ülkelerinden ve Ortadoğu'dan da yüksek verimli turistlerin Antalya'ya gelebileceğini düşünüyoruz" dedi.Ürdün'ün başkenti Amman'a haftada 3 karşılıklı sefer düzenleyeceklerini ve uçuşların 3 Haziran'da başlayacağına değinen Olmuştur, 120 ülkede pazarlama faaliyetleri olduğunu ifade etti. Olmuştur, Berlin'e haftada iki karşılıklı sefere başlayacaklarını, Kuveyt'e de haftada 5 sefer düzenleneceğini kaydetti. Londra'nın da en çok ziyaretçi gelen şehirler arasında yer aldığını vurgulayan Olmuştur, bu şehire 2 olan sefer sayısın 5 ila 7'ye çıkarmak istediklerini aktardı.ANTALYA Valisi Münir Karaloğlu da sektörün yeni bir bakış açısıyla yoluna devam etmesinin önemli olduğunu söyledi. THY'nin Antalya'ya bakış açısını değiştirmesinin önemine işaret eden Karaloğlu, "THY bu sene önemli bir başlangıç yapıyor, elini taşın altına koyuyor" diye konuştu. AKTOB Başkanı Yağcı ise direkt uçuşlarla turist sayısının artacağını vurguladı.