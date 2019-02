Balık tavuğa rakip oldu

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA Balık Komisyoncuları ve İşadamları Dernek Başkanı İlhami Demir, balık fiyatlarının uygun olduğunu belirterek, 1 kilo tavuk eti fiyatına 2 kilo balık, 1 kilo kırmızı et fiyatına da 3 kilo balık alınabileceğini söyledi. Demir, Karadeniz hamsisinin Gürcistan sınırını geçerek kuzeye gittiğini ve hamsinin tezgahlarda olmamasının fiyatlara henüz yansımadığını anlattı. Demir, istavrit, mezgit ve Marmara hamsisiyle açığı kapattıklarını ifade etti.Vatandaşların genelde balık türleri arasında hamsiye yöneldiğini belirten Demir, hamsinin 10 TL ile 15 TL arasında alıcı bulduğunu söyledi. İstavritin de aynı fiyatlardan satıldığını söyleyen Demir, "Bir kilo tavuk 23-25 lira, bir kilo et ise 50-55 lira. 1 kilo tavuk yerine 2 kilo balık, 1 kilo kırmızı et yerine ise 3 kilo balık alınabilir" dedi.