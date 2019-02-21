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hırsızlıktan tutuklandı

Giriş Tarihi: 21.2.2019
Dilara hırsızlıktan tutuklandı
ANTALYA'NIN Muratpaşa ilçesinde kapı kilitlerini kırarak girdiği 2 evden hırsızlık yaptığı belirlenin bir kadın yakalandı. Polisin güvenlik kamerası görüntüleri ile hırsızlık zanlısının Dilara Ö. (25), olduğu belirlendi ve polis operasyonuyla evinde gözaltına alındı. Dilara Ö., geçen yıl eylül ayında, PTT ATM'sine kartı sıkışınca ortalığı birbirine katıp, kendisini sakinleştirmek isteyen polise küfrettiği için gözaltına alınmıştı. Dilara Ö., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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Dilara hırsızlıktan tutuklandı
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