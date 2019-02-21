Eyvah babam

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Kepez Belediyesi, spor faaliyetlerinde örnek bir çalışmaya daha imza attı. Tekvando sporuna erken yaşlarda başlanmasıyla çocukların ve dolayısıyla ailelerin olumlu gelişmeler yaşayacağını göstermek isteyen Kepez Belediyesi, çocukları babalarıyla antrenmanda bir araya getirdi. 'Eyvah Ringte Babam Var' sloganıyla düzenlenen etkinlikte birlikte tekvando yapma imkânı bulan çocuklar ve babaları unutulmaz bir gün yaşadı. Babalar ve çocukları antrenmanda ter dökerken anneler de bu anı fotoğraf kareleri ile ölümsüzleştirdi. Renkli anların yaşandığı organizasyonda çok çocuklu babalar, antrenmanda biraz zorlandı.Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Kepez'in çocuklarının sporla büyüdüğünü ve ailelerin de spora verdiği önemi arttırması gerektiğini belirterek, "Kepez, tüm imkânlarıyla geleceğimiz olan çocuklarımızın yanında yer alıyor. Özellikle erken yaşlarda spora başlamaları ve bunu yaşam felsefesi olarak hayatlarında uygulamaları için çalışıyoruz. Spor alanında eğitimlerimiz Avrupa standartlarında ve modern tesislerde sürdürülüyor. Ailelerin spora verdiği önemin arttırılması ve çocuklarıyla bir araya gelerek bu konuya dikkat çekmeleri için spor okullarımızda "Eyvah Ringte Babam Var" etkinliğini düzenledik. Bu etkinliğe gelen tüm babalara ve annelere çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.