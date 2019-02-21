Geri dönüşümden 10 milyon lira gelir

BUGÜN NELER OLDU

KEPEZ Belediyesi'nin 'Geri Dönüşüm Projesi' Dokuma Park'ta düzenlenen törenle tanıtıldı. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, atıkların yeniden ekonomiye kazandırılması konusunda önemli bir bilinçaltı oluşturduklarını söyledi.Çevreci belediyecilik anlayışlarını geliştireceklerini ifade eden Tütüncü, "Bununla ilgili pek çok projeyi hayata geçireceğiz. Artık eskiden atık diye nitelendirdiğimiz bir çok şeyin ekonomiye geri kazandırılmasıyla birlikte, çevreyi de ciddi manada korumuş olacağız. Gelecek nesillere daha temiz bir çevre bırakacağız. Kepez'in ve hayatın her alanında gökkuşağının bütün renklerini var olmasını istiyoruz. Öğrencilere geri dönüşüm bilincini aşılamak için mavi ve yeşil geziler düzenleyeceğiz" dedi.Geri dönüşüm projelerini ihaleye çıkardıklarını belirten Tütüncü, "Bugünkü yasal mevzuata göre bütün belediyeler diledikleri şirketlere, geri dönüşüm işini ihalesiz, ücretsiz verebilmekteler. Ama biz böyle yapmadık. 10 yıl önce ücretsiz verilen işi biz 10 milyon lira bedelle belediyemize gelir getirici işe dönüştürdük" diye konuştu.Cumhur İttifakının AK Partili Kepez Belediye Başkan Adayı Hakan Tütüncü, '123 proje ile hedef 2023' hedeflerini 25 Şubatta Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde açıklayacak. Kepez'e 10 yılda vizyon projeler kazandıran Tütüncü, 2009'da 41 proje, 2014'te 70 proje ile yola çıkmıştı.Nezahat ÖZ / ANTALYA