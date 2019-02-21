Gölde tehlike geçti

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Antalya'nın Elmalı ilçesinde 850 hektar büyüklüğünde olan ve kurumaya yüz tuttuğu için bir futbol sahası kadar kalan Avlan Gölü, son yağışlarla eski haline geri döndü. Göldeki su miktarı yükselmeye başlayınca 3 yıldır Elmalı'yı pas geçen göçmen kuşların da bu yıl geri gelmesi bekleniyor.AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, tekrar su tutmaya başlayan Avlan Gölü'nde incelemelerde bulundu. Uslu, Avlan Gölü'nün kurutulması ve sonrada yeniden su tutulması sürecini sonuçlarıyla gördüğünü söyledi. Uslu, "Avlan Gölünü su tutulmuş haliyle görmek beni çok mutlu ediyor. Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Menderes Türel hep birlikte Avlan Gölü'nün su tutulması çalışmalarını yakinen takip ediyoruz. Gölün eski günlerine kavuşması için çalışmaların içindeyiz" dedi.Suyun bereket olduğunu belirten Uslu, "Su varsa yaşam vardır. Susuzluk yaşamı bitirir. Avlan Gölü antik dönemden bu yana, balıkları ve kuşları besleyen, çevresindeki bahçelere, meralara, sedir ormanlarına ve tarım alanlarına bereket katan yaşam veren bir göl. Bu sene yağışlar çok iyi ve göldeki su seviyesi bizleri mutlu ediyor. İnşallah yaz aylarında kuraklık çekmeyeceğiz" dedi.Elmalı Belediye Başkanı Ümit Öztekin de Avlan Gölü'nün son dönemdeki yağışlarla eski halini aratmadığını söyledi. Başkan Öztekin, "Son birkaç yıldır kuraklık nedeniyle zor durumda kalmıştık. DSİ 2000'li yıllarda göl için bir çalışma başlattı. 7-8 yıl boyunca yapılan çalışmalar sonrası Avlan Gölü yeniden oluşturuldu. Gölümüz 2015 yılına kadar eski görkemine kavuşmuştu. Ancak kuraklık nedeniyle gölün suyu son 3 yıldır neredeyse tamamen çekildi ve yok denecek hale gelmişti. Ama son yağışlar yüzümüzü güldürdü" diye konuştu.