Kader Buse’den hala haber yok

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ANTALYA'NIN Kemer ilçesinde 26 gün önce yaşanan hortum felaketinde otomobilin sürüklenmesi sonucu düştüğü derede kaybolan 20 yaşındaki Kader Buse Acar'dan hala bir haber yok.Genç kızı bulabilmek için yapılan arama çalışmalarında Ağva Deresi'nde suyun debisini azaltmak için kullanılan beton setlerden biri daha kırılıp, biriken su tahliye edildi. Jandarma ekiplerinin gözetiminde, baba Ahmet Acar'ın da takip ettiği çalışmalar kapsamında ikinci sette 4 metrelik açıklık oluşturularak, toplanan su tahliye edildi. AFAD ekipleri de yanlarında getirdikleri dalgıç pompalarla su tahliyesi yaptı. Çalışmalara rağmen Kader Buse Acar'ın izine rastlanamadı.Acılı baba Ahmet Acar, tek isteğinin, Çanakkale'de dereye düşen otomobilde kaybolan gençlerin bulunmasında kullanılan cihazın Kemer'e getirtilerek kızı Kader Buse'nin yeniden aranması olduğunu söyledi.