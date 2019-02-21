Kaza ile kurtuldu!

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde telefonda kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak, bir kişiyi 20 bin lira dolandırmaya çalışan şahısların işine trafik kazası engel oldu.Manavgat'ta 07 YKV 26 plakalı otomobiliyle ilçe merkezine seyir halinde olan Sinan I, Evrenseki kavşağından Evrenseki Mahallesi'ne giden Sinan T.'nin kullandığı 07 LKG 90 plakalı otomobille çarpıştı. Kazanın, Sinan I.'nın kullandığı otomobilin kırmızı ışık ihlali yapması sonucunda meydana geldiği iddia edilirken her iki araç da refüje çıkarak durabildi. Kazada Sinan T, Osman I. ve Tülay M, yaralandı.Kazada yaralanan Osman I.'nın telefon dolandırıcılarının talimatıyla para bulmak için oğluyla birlikte Manavgat'a geldiği, telefonda verilen talimat doğrultusunda oğlunun durmayarak kırmızı ışıkta geçmesi nedeniyle kazanın meydana geldiğini öğrenildi. Manavgat Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından konuşan Osman I., "Telefondaki şahıs kendisinin müdür olduğunu, ve hemen eve gitmemi, ziynet eşyası ne varsa toplamamı istedi. Telefonu alan bir başka kişi de savcı olduğunu söyledi. Kimliğimi kullanan 4 teröristin yakalandığını, 4 kişinin arandığını belirterek, vereceği adrese 20 bin lira getirmemi istedi. Kırmızıda geçince kaza yaptık. Vatandaşlarımızı bu tür dolandırıcıların tezgahına gelmemeye çağırıyorum" dedi