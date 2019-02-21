Namağlup şampiyon

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Antalyaspor U13 Takımı, gerçekleştirilmesi zor bir başarıya imza attı. Kırmızı-beyazlı gençler, Antalya U13 Ligi'nde oynadığı 16 karşılaşmada hiç gol yemeden ve puan kaybetmeden ligi birinci sırada tamamladı. Genç Akrepler, erişilmesi zor bir rekora imza atarak Antalya'yı gururlandırdı.Takımın teknik sorumlusu Bulut Pehlivan, oynadıkları tüm karşılaşmalarda oyunlarını hep geliştiren ve disiplinden taviz vermeyen genç oyuncularını kutladı. Pehlivan, "Gelecekte iyi birer futbolcu ve iyi birer insan olabilmeleri için çaba gösteriyorlar. Elde edilen başarı, gelecek için iyi bir örnek oldu" dedi.