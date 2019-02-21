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Şehit ailelerine jest

Başkan Erdoğan’ın mitingi sonrası ilmek attığı Türk bayraklı halıyı Ispartalıların ilmekleri tamamlayacak. Halı açık artırma ile satışa çıkarılıp geliri şehit ailelerine dağıtılacak

Giriş Tarihi: 21.2.2019
Şehit ailelerine jest
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Isparta mitingi sonrası 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda Güneykent beldesi kadınlarından oluşan Gülderen Kadın Kooperatifi tarafından kurulan halı tezgahında ilmek attığı Türk bayrağı motifi işlenecek halı, tamamlandıktan sonra satışa çıkarılacak ve geliri şehit ailelerine bağışlanacak. 80 bin ilmekten oluşacak halının ebatı 120x70 santim olacak. AK Parti İl Başkanlığı önüne konulacak halıya Ispartalı vatandaşlara da ilmek attırılacak.

TEKLİFİ KABUL ETTİ
Güneykent Belediye Başkanı AK Parti'li Fahrettin Gözgün, "AK Parti Gençlik Kolları Başkanı tarafından Cumhurbaşkanımıza ilmek attıralım ve bu ilmek attırdığımız halıyı yine Ispartalı vatandaşlarımıza yeniden üstünü tamamlattıralım teklifi yapıldı. Türk bayrağı dokumalı halıyı şehit ailelerine ve yakınlarına maddi katkı sağlamak amacıyla satışını gerçekleştirelim denildi. Biz de bu teklifi kabul ettik" dedi. AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yaşar Ünlü de, "Halı tezgahımızla birlikte insanlar bu halıya ilmek atmasıyla birliğimizi ve beraberliğimizi göstereceğiz. Elde edilen geliri bu vatan uğruna can veren fedakar askerlerimizin ailelerine bağış yapacağız" diye konuştu.

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Şehit ailelerine jest
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