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Toprakla buluştular

Giriş Tarihi: 21.2.2019
Toprakla buluştular
ANTALYA İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü (BATEM) ve Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen 'Yeşeren Çocuklar Projesi'nin 18'inci haftasında düzenlenen programa, Kepez Şerife Tufan Ortaokulu öğrencileri katıldı.

UYGULAMALI EĞİTİM
BATEM'in Aksu yerleşkesinde yer alan seralarda öğrenciler sebze ile ıtri bitkilerden biberiye fidesi dikimini uygulamalı olarak gerçekleştirdi. Öğrenciler, EXPO 2016 alanında tarımın tarihi sürecini görsel ve işitsel sunumlarla öğrenme fırsatı buldu. Tarımı eğlendirerek öğretmeyi sağlayan proje ile çocuklar öncelikle tükettikleri bitkisel ürünlerin nasıl yetiştirildiklerini görüyor ve doğa-çevre bilincinin gelişmesine yönelik etkinlikler düzenleniyor.
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Toprakla buluştular
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