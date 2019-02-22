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Acılı ailenin hukuk savaşı

Giriş Tarihi: 22.2.2019
Acılı ailenin hukuk savaşı
BURDUR'DA Mehmet ve Leyla Yaşar çifti, kullandığı otomobille emniyet şeridinde oğullarına çarparak ölümüne sebep olan, bilirkişi raporlarında kusurlu bulunmasına rağmen tutuklanmayan sürücünün gerekli cezayı alması için hukuk mücadelesi veriyor. Kaza, 26 Temmuz 2018'de Bucak ilçesinde meydana geldi. Üniversite öğrencisi 22 yaşındaki Tamer Yaşar, emniyet şeridinde elektrikli bisikletiyle ilerlerken, arkadan gelen Muhammed A'nın (27) kullandığı otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

HIZ TUTKUSU UĞRUNA
Sürücünün, polis ve bilirkişi raporlarında yüzde 100 asli kusurlu sayılmasına rağmen tutuksuz yargılanması ailenin üzüntüsünü ikiye katladı. Oğlunun gömleğini elinden düşürmeyen anne Leyla Yaşar, "Sorumsuzun biri, zevki uğruna, hız tutkusu uğruna oğlumu öldürdü. Adalet istiyorum"dedi.
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Acılı ailenin hukuk savaşı
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