Acılı ailenin hukuk savaşı

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BURDUR'DA Mehmet ve Leyla Yaşar çifti, kullandığı otomobille emniyet şeridinde oğullarına çarparak ölümüne sebep olan, bilirkişi raporlarında kusurlu bulunmasına rağmen tutuklanmayan sürücünün gerekli cezayı alması için hukuk mücadelesi veriyor. Kaza, 26 Temmuz 2018'de Bucak ilçesinde meydana geldi. Üniversite öğrencisi 22 yaşındaki Tamer Yaşar, emniyet şeridinde elektrikli bisikletiyle ilerlerken, arkadan gelen Muhammed A'nın (27) kullandığı otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.Sürücünün, polis ve bilirkişi raporlarında yüzde 100 asli kusurlu sayılmasına rağmen tutuksuz yargılanması ailenin üzüntüsünü ikiye katladı. Oğlunun gömleğini elinden düşürmeyen anne Leyla Yaşar, "Sorumsuzun biri, zevki uğruna, hız tutkusu uğruna oğlumu öldürdü. Adalet istiyorum"dedi.