Baba-oğul kavgası kanlı bitti

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ANTALYA'DA baba-oğul kavgasında kan aktı. Hurdacılık yapan 59 yaşındaki Erdoğan Sabanlı, kendisini öldürmekle tehdit eden 27 yaşındaki oğlu Arif Sabanlı'yı tabancayla bacağından vurarak yaraladı. Pazartesi günü tartıştığı babasının kamyonetine ateş eden ve bu olayla ilgili dün sabah yakalanan Arif Sabanlı, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.Olay, Kepez ilçesi Göksu Mahallesi Suphi Türel Caddesi'ndeki meydana geldi. Hurdacılık yapan Erdoğan Sabanlı, pazartesi günü aralarında çıkan tartışma nedeni ile birlikte çalıştığı oğlu Arif Sabanlı ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine oğul Sabanlı, av tüfeğiyle babasına ait park halindeki 07 FKM 55 plakalı kamyonete "Seni geberteceğim ancak şimdi bir şey yapmıyorum" diyerek ateş etti. Ardından olay yerinden kaçtı.Polis, firari Arif Sabanlı'yı 02.00 sıralarında yakaladı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Arif Sabanlı, sulh ceza hakimliğince tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Adliyeden çıkar çıkmaz iş yerine gelen Arif Sabanlı, burada babasıyla yeniden tartışmaya başladı. Baba Erdoğan Sabanlı, kendisini ölümle tehdit eden oğluna tabancayla tek el ateş ederek sağ baldırından vurdu. Arif Sabanlı, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorlar aşırı kan kaybeden Arif sabanlı'nın hayati tehlikesinin sürdüğünü bildirdi. Polis, kaçan baba Erdoğan Sabanlı'nın peşine düştü.