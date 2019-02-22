Eğitimde uçuş zamanı

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Antalya'daki Aksu Uçak Bakım Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, geleceğin uçak mühendislerini yetiştiriyor. Okul, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun girişimi ile bahçeye yerleştirilen dev 'Boeing 737-400 Classic' tipi eski yolcu uçağı ile dikkat çekiyor. Okulda yolcu uçağı, hem bakım onarım konusunda uygulamalı eğitimde kullanılıyor, hem de yolcu bölümü kütüphane olarak görev üstleniyor. Emekli hava kuvvetleri öğretmenleri de derslerine giriyor.Okul Müdürü Haldun Çevik, "Okulumuz ilk ve tek tematik okul. Okulumuzda uçak sanayisine uçak gövde bakım ve uçak elektroniğinde ara elaman dediğimiz uçak teknisyenleri yetiştireceğiz. Öğreticilerimiz sınıflarda öğrencilerimiz ile sınıflarda işledikleri teorik dersleri uçağımızın hem içerisinde hem de dışarında uygulamalı olarak öğreniyorlar. Öğrencilerimiz burada 4 yıllık sürelerini tamamladıktan sonra üniversite ve uçak sanayisinde daha bilgili olarak bulunacaklar" diye konuştu.Çevik, hedeflerinin öğrencilerin ortaokul ve lise hayatından sonra uçak sanayisinde kendilerini geliştirmesi olduğunun altını çizerek, "Öğrencilerimizin kendi üreteceğimiz savaş uçağımız ve insansız hava uçaklarımızın üretim aşamasında yer almasını istiyoruz" dedi. Okulun 11'inci sınıf öğrencisi Şevval Özdemir ise "Okuldaki uygulamalı eğitim hedeflerimizi büyüttü" dedi.