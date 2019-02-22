Geleceğin yönetmenleri

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA Valiliği İi Milli Eğitim Müdürlüğü'nün her yıl düzenlediği 'Liseler Arası Ulusal Genç Çınarlar Kısa Film Yarışması' bu yıl da Türkiye'nin birçok okulundan filmleri bekliyor. Daha önce Antalya sınırları içerisinde olan yarışma bu yıl ulusal anlamda ilk kez yapılacak. Türkiye'nin lise ve dengi tüm okullarından katılım sağlanabilen yarışmada başcurular 15 Nisan'da sona erecek.Yarışmaya katılacak filmlerde değerler eğitimi konularının esas alınmasını gerektiğinin yanı sıra maksimum 10 dakikayı geçmemesi gerekiyor. Yarışma, 29-30 Nisan'da ödül töreniyle taçlanacak. Dereceye giren filmlere para ödülü verilecek. Filmler, Uluslararası Antalya Film Festivali'nde izleyiciyle buluşacak.Nezahat ÖZ / ANTALYA