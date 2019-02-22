Kızı ölen baba şikayetçi oldu

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA'NIN Gazipaşa ilçesinde yaşanan kazada hayatını kaybeden Sultan Dilek'in ilk mahkemesi Alanya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mahkemede konuşan acılı anne-baba Atiye ve Murat Dilek, kaza sırasında alkollü olan sürücü Bayram A.'dan ve kızını motosikletiyle götüren Y.Ü.'den (17) şikayetçi oldu. Baba Murat Dilek, "Hem sanıktan, hem de motosikleti kullanan Y.Ü.'den de şikayetçiyim" dedi. Kaza 23 Kasım 2018'de meydana gelmiş ve Y.Ü.'nün kullandığı motosiklet ile B.A. yönetimindeki otomobil kaza yapmıştı.Kazada Motosikletteki Sultan Dilek, hastanede hayatını kaybetmiş ve organları bağışlanmıştı.