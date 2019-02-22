Yayalara çarpmamak için ailesini riske attı

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Antalya'da önüne çıkan yayalara çarpmamak için orta refüje çıkan otomobil kaza yaptı. Araçta bulunan sürücü Veysel Bakan eşi Derya ile 3 yaşındaki kızı Eylül ölümden döndü. Kaza Antalya'nın Kepez ilçesi Gazi Bulvarı'nda meydana geldi. Veysel Bakan yönetimindeki 34 NR 9425 plakalı otomobil, yayalara çarpmamak için ani firene basılınca kontrolden çıktı. Orta refüje çıkan araçta sürücü, eşi ve 3 yaşındaki kızı aracın hava yastıklarının açılması ile ölümden kurtuldu.Olay yerinden geçen polis zincirleme kaza yaşanmaması için önlem aldı. Ardından 3 kişilik Bakan ailesini, araçtan çıkarılarak vatandaşların yardımı ile yolun bir banka oturtuldu. Anne Derya ve baba Veysel kazadan sonra korkup gözyaşlarına boğulan 3 yaşındaki kızları Eylül'ü teselli etti. Veysel Bakan önüne aniden 4 yayanın fırladığını obelirterek, "Yayaların hayatını korumak için kendi ailemi riske attım. Eşimi ve kızımı Allah korudu. Kaza anında en çok kızım için korktuk" diye konuştu. Yeşildere Mahallesi sakinleri ise kazanın meydana geldiği noktaya acil üst geçit yapılmasını istedi.