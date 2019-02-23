10 bin öğrenciye malzeme desteği

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 2014 yılında hayata geçirdiği 'Bir Mahalle Okulu Bir Umut, Umuda Doğru Yolculuk' projesiyle öğrencileri sporla tanıştırıp teşvik ediyor. Spor kültürünü artırmak ve geliştirmek amacıyla Gazipaşa'dan, Kaş'a kadar mahalle okulları ziyaret edilip çocuklara spor malzemesi desteği veriliyor.

ÖĞRETMENLER DE MUTLU

Bugüne kadar 215 mahalle okulunda 10 bin öğrenciye ulaşan Büyükşehir Belediyesi, ortaokul ve lise öğrencilerine Antalyaspor forması, tişört, şapka, spor ayakkabısı, satranç takımı; futbol, voleybol, basketbol topu olmak üzere 27 bin adet spor malzemesi hediye etti. Proje kapsamında son olarak Elmalı, Korkuteli, Kemer, Döşemealtı ve Aksu ilçelerindeki mahalle okulları ziyaret edilerek öğrencilere spor malzemesi verildi. Yeni spor malzemelerine kavuşan öğrenciler büyük mutluluk yaşarken, öğretmenler projeden duydukları memnuniyeti dile getirdi.