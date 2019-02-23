Babasını vurdu ‘kaza’ dedi

Antalya'da babası Murat U.'yu (41) tabancayla başından vurup öldüren H.U. (14), dedesine ait silahı temizlerken yanlışlıkla ateş aldığını, niyetinin öldürmek olmadığını söyledi. Kepez ilçesi Kültür Mahallesi'nde 5 Ekim 2018'de meydana gelen olayla ilgili ilk duruşma görüldü. Sabah saatlerinde salonda kanepede uyuyan babası Murat U.'yu tabancayla başından vurduktan sonra kaçan H.U. Antalya Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıktı. Oldukça tedirgin görünen H.U. olay anını anlattı.

AİLE İÇİ ŞİDDET İDDİASI

Babasının kendilerine zulmettiğini ifade eden H.U., "Bir seferinde annemin boğazını sıkmıştı. Kardeşimi de dövüyordu. Olaydan bir gün önce dedemin silahını almıştım. Tuvalet ihtiyacımı karşılamak için kalktığımda aklıma silahı temizlemek geldi. Balkona da silahı temizlemek için çıktım. Silahı öylesine ileriye doğru uzattım. Tam geri çekerken de ateş aldı. Niyetim öldürmek değildi" dedi. H.U. emniyetteki ifadesini ise o anki psikolojiyle verdiğini, doğru olmadığını öne sürdü. Duruşma eksiklerin giderilmesi için ertelendi.