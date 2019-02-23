Balıklar telef oldu

Antalya'nın Alanya ilçesinde telef olan binlerce gümüş balığı sahile vurdu. Korkuya neden balık ölümleriyle ilgili inceleme başlatıldı. Alanya'nın Galip Dere Plajı'na dün gece saatlerinde vurduğu tahmin edilen telef olmuş on binlerce gümüş balıklarını gören amatör balıkçılar ve vatandaşlar, şaşkına döndü.

ZEHİRLENME DEĞİL

Sahildekiler, durumu Alanya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bildirdi. İhbar üzerine sahile gelen yetkililer balıklardan numuneler alarak incelemesi için laboratuara gönderdi. Yetkililer yaptıkları ilk incelemelerde balık ölümlerinin herhangi zehirlenmeden kaynaklı olmadığını belirtti. Açıklarda av yapan balık teknelerin ağlarına takılarak öldüğü tahmin edilen balıkları Alanya Beledisi ekipleri sahilden temizlemek için çalışma başlattı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.