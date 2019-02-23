CHP’li belediyelerde her yer çöp

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gaye Doğanoğlu'nun seçim koordinasyon merkezinin açılış törenine katıldı. Aynı gün Muğla ve Aydın'da seçim çalışmalarına katıldığını söyleyen Çavuşoğlu, "Bu iki kent ve ilçelerinde şikayetleri duyduğumda inanamadım. Muğla'da aylarca su kesiliyor. Bodrum'da kanalizasyon suları denize akıyor. Bodrum'da yağmurdan sonra sel suları araçları alıp götürdü. Aydın ve Muğla'da belediyecilik anlamında bir şey yok, her yer çöp. İzmirli de artık iş yapacak insanı iş başına getireceğini söylüyor. Bu iller Antalya gibi belediyecilik anlayışı istiyor" diye konuştu.

ANTALYA 'AH' DEMESİN

Kadın adaylarla Antalya'ya kadın eli değeceğinin altını çizen Çavuşoğlu, "Konyaaltı'nda da hiç hizmet yok. Gaye Doğanoğlu ile Konyaaltı istenen düzeye gelecek. Konyaaltılılar, Aydın ve Muğla gibi ah demeyecek" dedi.