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sanığı pilota müebbet

Giriş Tarihi: 23.2.2019
Cinayet sanığı pilota müebbet
Antalya'da 11 yıl önce masör Erdoğan Akbaş'ı (23) öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan pilot Asım Onur Ceyhan için ömür boyu hapis istendi. Olay, 2008'de Döşemealtı ilçesine bağlı Dağbeli bölgesinde yaşandı. Dağlık alanda, bir kayanın kovuğunda erkek cesedi bulunmasının ardından yapılan çalışmalarda katile ulaşılamadı. Jandarma ekipleri, 11 yıl önce işlenen cinayetin dosyasını yeniden açtı. Özel ekip kuran jandarma, özel bir havayolu şirketinde pilot olan Asım Onur Ceyhan'ı yakaladı. Cinayetin alacak verecek yüzünden işlendiği iddia edildi.
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Cinayet sanığı pilota müebbet
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