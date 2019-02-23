Kahramanları unutmadık

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Antalya'nın Kepez Kaymakamlığı ile Antalya Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği'nin ortak projesi kapsamında kaymakamlık binası girişine şehitlik köşesi yapıldı. Antalya'da görev yaparken ve başka illerde şehit düşmüş 221 şehidin resimleri panoya asıldı. Şehitlik panosunun üstüne ise, 'Vatan sevdası ile sarıldığımız al bayrağı, sonsuda kadar dalgalandıracağız' yazıldı. Kepez Kaymakamı Hamdullah Suphi Özgödek, "Şehitlerimiz ve gazilerimiz için ne yapsak azdır. Onların başımızın üstünde yeri vardır. Kaymakamlık binamızdaki bu köşede isimleri ebediyen yaşayacaktır" dedi.Antalya Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği Başkanı Cengiz Nizam da, Türkiye'de ilk kez resmi bir binanın girişinde şehitlik köşesi oluşturulduğunu söyledi. Kepez Kaymakamı Özgödek'e duyarlılı için teşekkür eden Nizam, "Şehitlerimizi sonsuza dek yaşatacağız, gazilerimize minnettarlığımızı sunacağız" diye konuştu. Nizam, açılışın önümüzdeki günlerde yapılacağını belirtti.