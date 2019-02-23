Meltem’de sorun çözülecek

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Meltem Perşembe Pazarı alanı içerisinde pazarcı esnafı ile bir araya geldi. Toplantıya AK Parti Muratpaşa Adayı Gökçen Özdoğan Enç, AESOB Başkanı Adlıhan Dere, Pazarcılar Odası Başkanı İsmail Öz, muhtarlar ve pazarcı esnafı katıldı. Meltem Mahallesi'ndeki Pazar yerinin esnafa yakışmadığını daha çağdaş ve modern bir pazar yerine ihtiyaç olduğunu belirten Türel, bu konuda yapılan çalışmalarını anlattı.

YILAN HİKAYESİNE DÖNDÜ

Konunun yılan hikayesine döndüğüne dikkat çeken Türel, "Biz defalarca planı gerektiği şekilde yapmaya çalışsak da planlar yargıdan döndü ve sizin Meltem'deki pazar yerinizin imar sorunu bir kangren haline dönüştü. Ben bu sorunu çözeceğimi bir buçuk sene önce söylemiştim. Kolay söz vermem. Söz verdim mi de yerine getiririm. Sağ olsun Valimiz bizim her konuda önümüzü açıyor" dedi.