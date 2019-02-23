Müziğe dev katkı

Türk Sanat Müziği'nin kalbi Antalya'da attı. Büyükşehir Belediyesi'nin Türk Sanat Müziği'ni yeniden canlandırmak, gençlere sevdirmek ve yeni bestecilerin yetişmesine katkı sağlamak amacıyla bu yıl 4'ncüsünü düzenlediği Altın Nota Beste Yarışması sonuçlandı. Yarışmayı sözleri Enes Hanpa'ya, bestesi Salih Berkmen'e ait 'Ne zaman çalar sevda kapımı' adlı eser kazandı.

USTALAR GECEDE

Ödül töreninin ilk bölümünde İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı TSM Bölümü müzisyenleri, 439 eser arasında finale kalan 10 besteyi seslendirdi. Sanatçı Hüner Coşkuner, birbirinden seçkin eserleri seslendirdi. Jüri üyesi Mustafa Sağyaşar, Coşkun Sabah ve Ali Şenozan da sahneye çıktı. Göksel Baktagir'in kanun taksimi büyük bir beğeniyle dinlendi.

ŞEREF DUYUYORUM

Antalya'nın kültür ve sanat alanında hızla ilerleyen bir şehir olduğunu söyleyen Başkan Türel, "Antalya Film Festivali ve Piyano Festivali'ne uluslararası bir nitelik benim başkanlığım dönemimde kazandırıldı. Bunlarla onur duyuyorum. Şeref duyduğum projelerimizden bir de kendi musikimize sahip çıktığımız Altın Nota Yarışması" dedi.

İŞTE KAZANANLAR

Yarışmada ikinciliği söz ve bestesi İsmet Tahtacıoğlu'na ait 'Çok mu erken bitti bilmem maceramız sevgimiz' adlı eser elde etti. Arzu Subakan Kabukçu'nun sözlerini yazdığı, Kemal Külah'ın bestelediği 'Ansızın karşımda seni görünce' adlı eser ise üçüncülüğe layık görüldü. Dereceye girenler ödüllerini Türel'in elinden aldı.