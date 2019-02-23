Öğretim üyesinden organ bağışı çağrısı

Akdenız Üniversitesi Korkuteli Meslek Yüksekokulu (MYO) Öğretim Görevlisi 44 yaşındaki İsmail Uçar, 70 yaşındaki babasından nakledilen böbrekle hayata tutundu. Uçar'a baş ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede kronik böbrek yetmezliği teşhisi konuldu. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen Uçar'a, organ nakli olması önerildi. Hastalığı gittikçe ilerleyen Uçar'a, eşi öğretmen Nilüfer, annesi Ayşe ve babası Ahmet Uçar böbreğini vermek için gönüllü oldu.

KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Uçar, tetkiklerin ardından 8 ay önce nakil hazırlığı sırasında kalp krizi geçirdi. Hafdada 3 kez diyalize giren Uçar'a, Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Bülent Aydınlı başkanlığındaki ekip, babası Ahmet Uçar'dan aldıkları böbreği nakletti. Kendini yeniden doğmuş gibi hissettiğini anlatan Uçar, "Sağlıkta unvanınızın ne olduğu önemli değil. Ben tecrübe edindim. Altı ayda bir kez olsa de doktora kontrole gidin" dedi.