Tarihi çinilerde ayıptan dönüldü

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AntalyaValisi Münir Karaloğlu, Tekeli Mehmet Paşa ile Şehzade Korkut camileri ile yeni açılan Etnografya Müzesi'nde incelemelerde bulundu. Tekeli Mehmet Paşa Camisi'ndeki restorasyon çalışmalarında kapatılan çok değerli çinilerin ortaya çıkarıldığını anlatan Karaloğlu, "Çiniler sayesinde camide var olan ve cami kitabesindeki kayıp iki dörtlük de ortaya çıkarıldı" şeklinde konuştu.Caminin restorasyonunu yılsonuna kadar bitirmeyi hedeflediklerini dile getiren Karaloğlu, "Bütün bezemeler, süslemeler önceki restorasyonda kapatılmış. Belki imkansızlık belki de bilinçsizlik, bilemiyoruz. Şimdi onlar ortaya çıktıkça yeniden kuruldan kararlar alınıyor. 1950'li yıllardaki restorasyonda cami tamamen sıvayla kapatılmış. O taş bir cami. Şimdi orijinal taş hali de ortaya çıktı. Orijinal süslemeler ortaya çıktı. Minarede deforme olmuş yerler değiştiriliyor, yenileniyor" dedi.